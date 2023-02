Pacco con 7 kg di droga sequestrato in deposito spedizioni

(ANSA) - NAPOLI, 26 FEB - Un pacco proveniente dalla Spagna al cui interno erano nascosti quasi 7 chili di marijuana è stato scoperto e sequestrato dai carabinieri del nucleo investigativo partenopeo durante un controllo in una importante società di spedizione. Sono in corso indagini volti ad individuare mittente e destinatario del plico.

La scoperta nell'ambito dei controlli dei militari del Comando Provinciale di Napoli sulle spedizioni italiane ed estere.

Appena 48 ore fa due incensurati - dipendenti di una nota società di trasporti - sono finiti manette perché trovati a Pianura in possesso di otto chili di marijuana. E ancora, poche ore dopo, il sequestro di 185mila euro custoditi in un pacco, insieme a un Rolex Datejust. (ANSA).