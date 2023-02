Cartelle da rottamare, un'impresa e soltanto on line

(ANSA) - NAPOLI, 26 FEB - "Ogni volta ci dicono che è l'ultimo, che è una misura straordinaria, ma non è vero. Per i contribuenti arriva l'ennesimo condono con la legge di Stabilità del dicembre scorso per il 2023, offerto in dono ai contribuenti indebitati con "Agenzia delle Entrate Riscossione. La scadenza per la domanda di rottamazione (quater) è fissata al 30 aprile 2023 ma presentarla è meno facile del previsto". Lo dice Giuseppe Pedersoli, presidente della commissione Diritto della Riscossione dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli, in vista del convegno 'Le sanatorie previste dalla legge di bilancio 2023: rottamazioni, definizione atti impositivi e liti pendenti' in programma domani dalle 15 alle 18 nella sala conferenze dell'Odcec in piazza dei Martiri, 30 a Napoli.

"Innanzitutto - aggiunge Pedersoli - si può chiedere di rottamare soltanto on line, e la popolazione di contribuenti che non ha dimestichezza con internet è praticamente tagliata fuori.

Oppure è costretta a rivolgersi a un commercialista". Tra i relatori docenti universitari, giudici tributari, professionisti esperti della materia e consiglieri dell'Ordine. Ad introdurre i lavori il presidente Odcec napoletani Eraldo Turi e Salvatore Cammisa, funzionario di "Riscossione".

Si discuterà degli aspetti concreti della rottamazione quater delle cartelle e i relatori proveranno a risolvere i tanti dubbi che attanagliano professionisti e contribuenti. (ANSA).