Spari al centro direzionale di Napoli, forse coinvolti ragazzini

(ANSA) - NAPOLI, 25 FEB - Spari al centro direzionale, ieri serra a Napoli. E dai primi accertamenti potrebbero essere coinvolti dei ragazzini.

I carabinieri della stazione di Napoli Poggioreale sono intervenuti a via Aulisio per la segnalazione di colpi d'arma da fuoco nei pressi delle scale di accesso del centro direzionale.

E' stata rinvenuta e sequestrata una pistola a salve 8 mm, un caricatore e un totale di 3 cartucce inesplose e 8 bossoli calibro 9. Dalle prime indagini pare che poco prima da quelle parti si aggirassero tre ragazzini poi fuggiti a piedi. Indagini in corso dei Carabinieri (ANSA).