Calcio: Salernitana; Sousa, a Monza saremo aggressivi

(ANSA) - SALERNO, 25 FEB - "Dobbiamo lavorare sodo per dare continuità al nostro gioco, accettando con molta umiltà le critiche costruttive. Vogliamo arrivare al nostro massimo potenziale, per fare più gol dobbiamo avere maggiormente il possesso della palla. Sono sicuro che già nella partita di domani saremo capaci di renderci maggiormente pericolosi". Lo ha detto l'allenatore della Salernitana, Paulo Sousa nel corso della conferenza stampa di presentazione del match contro il Monza. "Dobbiamo mantenere l'aggressività alta per tutto l'arco della partita e migliorare l'uscita dalla pressione. Possono esserci cambi di sistema e di struttura ma non di idee, bisogna dare continuità ai processi di gioco su cui stiamo lavorando".

Il tecnico, che recupererà Mazzocchi, Dia e Maggiore, ha parlato anche dei singoli. "Candreva è uno dei giocatori più intelligenti in rosa con grandi qualità tecnica e questo ci permette di poterlo impiegare in diverse posizioni. Per la gara di domani abbiamo recuperato alcuni giocatori importanti che possono darci una mano e risultare delle risorse importanti.

Mazzocchi potrebbe partire titolare ma dobbiamo avere cautela sui giocatori recuperati per evitare ricadute. Voglio trasformare qualsiasi paura in ambizione e coraggio. Per conquistare un risultato non si può solo difendere ma bisogna proporre il nostro gioco. In queste prime partite non avremo una decisione fissa sul portiere ma deciderò in base alle partite e al lavoro settimanale". Infine Paulo Sousa ha rivolto un messaggio alla città: "Dobbiamo lavorare per rendere orgogliosi i nostri tifosi. Squadra e tifosi devono camminare insieme e stare molto vicini perché solo così possiamo essere più forti.

Se un calciatore ha un atteggiamento sbagliato sono il primo a toglierlo dal campo ma nel momento in cui c'è un errore l'energia e la spinta dello stadio deve aiutare chi sta in campo". (ANSA).