Ucraina: Napoli in piazza per chiedere la pace

(ANSA) - NAPOLI, 24 FEB - La città di Napoli si mobilita per chiedere la pace in Ucraina. Nel giorno del primo anniversario dell'invasione russa, nelle strade della città sfila la marcia per la pace. La manifestazione è partita da piazza Dante per arrivare a piazza Municipio. L'iniziativa è promossa dalla Comunità di Sant'Egidio, dal Comune di Napoli e dall'Arcidiocesi di Napoli. In piazza accanto ai cittadini ucraini, moltissimi studenti e cittadini di altre comunità straniere che vivono in città. Ad aprire la marcia uno striscione 'Napoli città di pace'. A sfilare anche una banda di giovani ragazzi cingalesi.

"La pace e possibile e siamo felici che tanti giovani hanno accolto appello - ha detto Paola Cortellessa, rappresentante della Comunità di Sant'Egidio - la pace assicura il futuro dei giovani di tutto il mondo, la guerra è solo distruzione e dove c'è guerra non c'è futuro. Purtroppo la guerra sta diventando il mezzo per la risoluzione dei problemi invece la pace va ricercata". I manifestanti sventolano bandiere della pace e cartelli giallo-blu a ricordare i colori della bandiera ucraina.

(ANSA).