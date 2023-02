Tv: su Canale 9 il nuovo format 'Fuori dal comune'

(ANSA) - NAPOLI, 24 FEB - Tutto pronto per "Fuori dal comune", il nuovo format di Canale 9 che andrà in onda il venerdì alle ore 12, dove il consigliere della città Metropolitana di Napoli Vincenzo Cirillo racconterà i luoghi più insoliti e segreti della Città Metropolitana di Napoli. Si partirà, appunto, dall'esterno del Palazzo Comunale per poi raggiungere luoghi fuori dal comune. Un viaggio attraverso le bellezze e le tradizioni dei nostri territori. Ampio spazio sarà dato anche al settore gastronomico, attraverso ricette raccontate e cucinate in diretta dai protagonisti. Altro capitolo del format sarà un'intervista al sindaco del comune visitato, dove il primo cittadino risponderà alle domande più insolite. Ennesimo atto d'amore del Consigliere Cirillo, verso l'arte, la cultura, i luoghi e le antiche tradizioni della Città Metropolitana di Napoli. (ANSA).