Oli esausti e guaine in una officina, scatta una denuncia

(ANSA) - NAPOLI, 24 FEB - Nell'ambito dei controlli disposti dal gruppo carabinieri forestale di Napoli militari della stazione carabinieri forestale di Pozzuoli, a Calvizzano, hanno denunciato un 50 enne del posto titolare di un'autofficina.

L'uomo deteneva rifiuti speciali pericolosi tra cui olii esausti, guaine, parti di motore non bonificate, privi di documentazione.

Inoltre, secondo gli accertamenti dei carabinieri forestale, all'interno dell'attivita', non vi era alcuna vasca di prefiltraggio e disoleazione degli scarichi prodotti dall'attivita' commerciale ne' alcun titolo autorizzativo.

I militari operanti hanno proceduto al sequestro preventivo dell'intera area, di circa 100 metri quadrati, utilizzata per le operazioni l'attività. (ANSA).