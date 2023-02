Bonaccini a Napoli, la proposta di Calderoli è carta straccia

(ANSA) - NAPOLI, 24 FEB - "La proposta di Calderoli è carta straccia, irricevibile e la dobbiamo combattere con forza, si spacca l'Italia in due e si rischia di mettere questa parte del paese ancora più in difficoltà".Così a Napoli il candidato alla segreteria del Pd, Stefano Bonaccini.

"Nel Paese potrebbero esserci 15 pubbliche istruzioni diverse - ha aggiunto - faremmo ridere il mondo".

Prima di parlare dal palco, a Città della scienza, Bonaccini ha incontrato a palazzo Santa Lucia il governatore De Luca.

"Insieme - spiega il presidente della Regione - abbiamo affrontato temi di grande importanza e attualità, dall'utilizzo dei fondi europei alla necessità condivisa di difendere con grande determinazione la scuola e la sanità pubblica".

Bonaccini, a Città della scienza, ha parlato anche dell'attualità politica, ribadendo le critiche al ministro dell'Istruzione: "Un ministro così goffo e inadeguato come Valditara ne ho memoria di pochi altri nella storia. Non è tollerabile che un ministro, e chiamo in causa anche Giorgia Meloni, sia colpevolmente silente davanti ad un attacco fascista". (ANSA).