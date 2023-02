Trasporti:Oliviero, ok servizio navetta Aversa-stazione Afragola

(ANSA) - NAPOLI, 23 FEB - Il presidente del Consiglio regionale, Gennaro Oliviero, ha fatto sua la richiesta del circolo di Legambiente "Geofilos" di Succivo che chiedeva di ripristinare il servizio di Tpl su gomma Caivano-Aversa e l'istituzione del servizio navetta Aversa-Stazione Alta velocità Afragola. Una richiesta, si sottolinea in una nota, che riguarda la mobilità interna di 9 comuni per un totale di circa 200 mila abitanti e che ha un valore strategico nel collegamento tra il territorio metropolitano di Aversa e la Stazione Alta Velocità di Afragola.

Oliviero ha "inviato tale richiesta ai vertici dell'Air Campania, ritenendo la mobilità alternativa all'uso indiscriminato dell'automobile un punto centrale per lo sviluppo del territorio. Immediato è stato il riscontro dell'azienda di trasporti campana che si è impegnata garantire i servizi richiesti nel giro di un mese". Il presidente del Consiglio regionale "si è complimentato con la celerità in cui l'Air si è resa disponile ad intervenire per creare questi importanti collegamenti.

"Ringrazio i vertici dell'azienda, in particolare l'amministratore unico Anhtony Acconcia, per l'importante lavoro che stanno realizzando nel campo dei trasporti - ha sottolineato - Ho avuto assicurazione che i collegamenti con l'agroaversano richiesti da Legambiente di Succivo, saranno realizzati già per questa primavera. Collegare i nostri territori con il trasporto pubblico renderà la vita dei cittadini più semplice sia sul piano della mobilità ma anche e soprattutto in campo ambientale". (ANSA).