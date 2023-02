Soccorso alpino, Asl Avellino e GdF rafforzano la sinergia

(ANSA) - AVELLINO, 23 FEB - Rafforzare la sinergia per le attività di salvaguardia della vita umana e di pronto intervento in alta montagna e nelle zone impervie. La Asl di Avellino e la Guardia di Finanza del Comando provinciale hanno rafforzato l'intesa e la collaborazione dopo l'istituzione, nel dicembre dello scorso anno, della prima Stazione di soccorso alpino delle Fiamme Gialle a Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino).

La Stazione dispone di militari specializzati e di unità cinofile che si interfacciano con le attività e il personale del 118 per garantire un coordinamento trasversale e unitario degli interventi. Le funzioni di raccordo sono affidate al colonnello Salvatore Minale, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Avellino.

Il dg della Asl, Mario Ferrante, ha sottolineato che la Stazione di Sant'Angelo dei Lombardi, riferimento per tutto il territorio della regione Campania, rappresenta "un motivo di orgoglio e punto di riferimento a garanzia della sicurezza dei cittadini che possono contare su interventi qualificati e tempestivi in tutte le situazioni di pericolo o di emergenza".

