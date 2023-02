Siccità: calano i livelli dei fiumi in Campania

(ANSA) - NAPOLI, 23 FEB - Calano i livelli dei fiumi in Campania con il Garigliano sceso di circa 1 metro in un mese ed il Volturno in discesa dalla sorgente molisana fino alla foce, toccando valori inferiori agli scorsi 6 anni.

E' quanto emerge dal report dell'Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche, che settimanalmente l'evolversi della situazione. E questo in un quadro nazionale sempre più preoccupanti per i rischi della siccità. (ANSA).