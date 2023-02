Ruba medicine e le rivende, sequestro a dipendente infedele

(ANSA) - CASERTA, 23 FEB - Dipendente di una farmacia ruba medicinali e li rivende a prezzo inferiore, guadagnando decine di migliaia di euro. E' quanto ha scoperto dalla Guardia di Finanza di Napoli nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord, che ha chiesto e ottenuto dal Gip il sequestro del "bottino", pari a 150mila euro, accumulato dal dipendente infedele, un 57enne di origini tunisine che lavorava presso una farmacia di Giugliano in Campania (Napoli).

I finanzieri del Gruppo di Giugliano hanno trovato i soldi sui conti intestati al tunisino. A far partire l'indagine è stata la denuncia del titolare della farmacia, che si è accorto degli ammanchi di cassa, a dispetto delle vendite. I finanzieri hanno anche analizzato le immagini delle telecamere interne della farmacia, scoprendo che il dipendente sottraeva medicinali dal negozio e li rivendeva in nero a prezzo ovviamente inferiore. (ANSA).