Maluma, concerto a Napoli il 16 luglio al festival 'Brutal'

(ANSA) - NAPOLI, 23 FEB - Dopo Ibiza arriva anche a Napoli, per la prima volta in Italia, il festival Brutal. Il format che ha avuto successo sull'isola spagnola, con oltre 50mila spettatori nell'ultima edizione, approda nella città partenopea e annuncia il primo ospite. Sarà Maluma, 'superstar della musica latinoamericana', come evidenziano gli organizzatori, il nome di punta dell'evento in programma domenica 16 luglio nella Mostra d'Oltremare di Napoli. L'artista colombiano sarà l'headliner del party che animerà gli spazi della Mostra d'Oltremare dove sono attesi migliaia di giovani. Nelle prossime settimane verranno annunciati altri artisti che completeranno la line-up dell'evento.

Classe 1994, originario di Medellín, Maluma è un cantautore e personaggio televisivo colombiano. È l'artista maschile latinoamericano più seguito sui social media, con oltre 25 milioni di fan su Facebook, 8 milioni di follower su Twitter e 62 milioni di follower su Instagram. Vincitore di un Latin Grammy, ha venduto in tutto il mondo oltre 18 milioni di copie tra singoli e album, affermandosi come uno dei nomi di famosi della musica latino-americana, reggaeton e urban. Dalla firma con Sony Music Latin ha pubblicato vari album: Pretty Boy Dirty Boy (2015), F.A.M.E. (2018), 11:11 (2019), Papi Juancho (2020) e 7DJ (2021). The Love & Sex Tape è il titolo del suo ultimo lavoro discografico dello scorso anno, prodotto da The Rude Boyz con l'artwork disegnato dall'artista contemporaneo Joseph Klibansky.

Tra le collaborazioni in carriera quelle con Ricky Martin e Shakira, che lo portano in vetta alle classifiche internazionali. Successivamente è la volta di Black Eyed Peas, Madonna e Jennifer Lopez. Sempre con J.Lo ha pubblicato lo scorso anno il brano Marry Me (Kat & Bastian Duet), incluso nella colonna sonora dell'omonimo film diretto da Kat Coiro, che vede Maluma anche in veste di attore. Il 30 settembre dello scorso anno è uscito il nuovo singolo Junio, brano che segna il ritorno dell'artista alla sua essenza urban pop e anticipa il prossimo album. Il brano è stato presentato sul palco dei Billboard Latin Music Awards. (ANSA).