Droga: blitz dei carabinieri a Scampia, 65enne in manette

I carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Stella hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Salvatore Petrozzi, 65enne di Scampia già noto alle forze dell'ordine.

L'uomo è stato controllato in via Ghisleri mentre era alla guida di una Fiat Punto. Ha tentato la fuga ma i militari gli hanno bloccato la strada. Nella sua disponibilità una busta contenente due chili di crack. Il 65enne è finito in manette ed è ora in carcere, in attesa di giudizio. (ANSA).