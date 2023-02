Dalla musica all'inglese, così studenti 'diventano' cittadini

(ANSA) - CASERTA, 23 FEB - "Essere cittadini" è il titolo della prima edizione del progetto dell'associazione CasaleLab, che ha coinvolto gli studenti dell'Istituto Tecnico Guido Carli di Casal di Principe (Caserta), chiamati a presentare proposte di cittadinanza attiva per rendere effettivi i diritti e la tutela del bene comune in un territorio comunque molto difficile e in cui i servizi pubblici sono spesso inefficienti o assenti.

Otto le proposte giunte da altrettanti studenti del triennio, riguardanti soprattutto temi cari ai ragazzi e ritenuti fondamentali per la loro crescita personale, come lo studio della lingua inglese attraverso l'insegnamento di docenti madrelingua o gli scambi con i ragazzi americani della Base Us Navy di Gricignano d'Aversa, l'uso educativo dei social, la realizzazione di un giornale della scuola e di un archivio annuale dell'istituto, ma anche l'abbattimento delle barriere architettoniche, e la musica, con l'organizzazione di talent show, a fare da collante tra i ragazzi e come prima forma di espressione e manifestazione del proprio pensiero. In palio c'erano tre borse di studio, ognuna del valore di 300 euro, che CasaleLab - l'associazione si occupa di promuovere sul territorio comunale attività di volontariato di interesse generale - ha messo a disposizione e che sono andate ai tre progetti più votati da una commissione formata da giornalisti e docenti; hanno vinto il progetto dello studente Sebastiano Ancona per la realizzazione di un talent show musicale, quello della studentessa Raffaella Fasanelli per gli scambi culturali con gli studenti Usa e dell'alunno Vincenzo Fasanelli per la realizzazione di un giornale e di un archivio annuale. Applausi anche per i progetti degli studenti Agnese Mosca, Antonio Di Bona, Luigi Mosca, Angela Modesto e Maria Martina Del Villano. (ANSA).