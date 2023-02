Comunità ucraina Napoli in piazza, 'libertà e memoria caduti'

(ANSA) - NAPOLI, 23 FEB - Centinaia di appartenenti alla comunità ucraina residente a Napoli hanno partecipato questo pomeriggio a un corteo indetto in occasione del primo anniversario dell'invasione russa. Un'iniziativa per ricordare i caduti, ribadire la volontà di difendere la libertà dell'Ucraina e ringraziare Napoli per le tante iniziative di solidarietà e di accoglienza dei profughi promosse sin dall'inizio della guerra.

Fiaccole, striscioni e canti di preghiera hanno accompagnato il corteo, da piazza Garibaldi verso piazza del Plebiscito.

Domani mattina si svolgerà a Napoli una manifestazione per la pace, promossa dalla comunità di Sant'Egidio con il sostegno del Comune, cui parteciperà anche il sindaco Gaetano Manfredi.

