Autismo, a Caserta la presentazione del fumetto "SonoSalvo"

(ANSA) - CASERTA, 23 FEB - Sarà presentato domani a Caserta, al complesso del Belvedere di San Leucio, patrimonio Unesco insieme a Reggia e Acquedotto Carolino, il fumetto sull'autismo 'SonoSalvo", dedicato all'inclusione e pensato per essere distribuito nelle scuole per responsabilizzare i più piccoli a questo tema. L'evento intitolato "L'autismo in Europa: un fumetto per sensibilizzare i bambini allo spettro autistico", è organizzato dall'europarlamentare Chiara Gemma, da sempre in prima linea su queste tematiche al Parlamento europeo. Sarà presente il Comune di Caserta che ha concesso la location dell'evento.

"Il progetto editoriale - dichiara Gemma, che sarà presente - ha come protagonista Salvo, il suo amico immaginario clown e la sottoscritta. Salvo Magi è un bambino con autismo che vive a Caserta, e che ama disegnare, proprio guardando i suoi disegni ho avuto l'idea di sviluppare questo progetto". Salvo è, infatti, l'ideatore di un clown diventato marchio e prodotto su vari gadget dalla cooperativa La forza del silenzio, che si occupa di autismo in un bene confiscato alla camorra a Casal di Principe. "Terra di lavoro", il Sud Italia, così, diventa fucina di esperienze scolastiche che puntano all'educazione di giovani consapevoli che la diversità e la disabilità sono un arricchimento. "Caserta - spiega il sindaco Carlo Marino - deve diventare la città dell'accoglienza e dell'inclusione di persone con diverse abilità".

Parteciperanno l'Istituto Comprensivo "Francesco Collecini-Giovanni XXIII" Caserta-Castel Morrone, gli assessori del Comune di Caserta Vincenzo Battarra e Annamaria Sadutto, il questore Antonino Messineo e la direttrice del Real Sito Belvedere di San Leucio, Ezia Pamela Cioffi. In prima linea ci saranno poi le insegnanti del piccolo Salvo, Mena Ferrara, Ester Vetrone, Mariangela Zerbin, la madre di Salvo Marilù Musto e il fumettista Giancarlo Covino. (ANSA).