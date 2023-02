Altare '800 rubato ad Aversa, Ps lo vede sul web e lo ritrova

(ANSA) - CASERTA, 23 FEB - E' stata riconosciuta sul web e ritrovata in un negozio di antiquariato del Napoletano un'opera d'arte, consistente in un altarino in argento e bronzo risalente alla metà dell'Ottocento del valore di diverse migliaia di euro, che era stata rubata nell'abitazione di un collezionista privato di Aversa (Caserta). Ad accorgersi che l'altarino rubato era finito in un negozio, sono stati i poliziotti del Commissariato di Aversa, che hanno raccolto la denuncia del collezionista ed iniziato ad indagare in particolare sul web. E' così spuntato un annuncio di vendita di un'opera del tutto simile a quella rubata, gli agenti si sono presentati al negozio indicato dall'annuncio, si sono finti clienti e hanno trovato l'altarino.

L'antiquario non ha fornito i documenti di vendita, spiegando di aver pagato un intermediario per acquistare l'oggetto, ed è stato denunciato per ricettazione. L'opera è stata sequestrata e poi restituita al proprietario. (ANSA).