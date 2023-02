A Ischia 16enne denunciato per il furto di uno scooter

(ANSA) - ISCHIA, 23 FEB - Si era impossessato di uno scooter elettrico e stava dandosi alla fuga ma è stato prontamente bloccato e denunciato dai carabinieri: è successo ieri pomeriggio a Casamicciola dove i militari hanno sventato il furto pochi minuti dopo che era stato compiuto.

Autore del gesto un 16enne. Il veicolo, del valore di 4000 euro, era parcheggiato in strada ma il giovane è stato notato e fermato da una pattuglia dei carabinieri del reparto operativo di Ischia impegnata nel controllo del territorio, in via Pio Monte della Misericordia.

Il minore è stato fermato, identificato e denunciato, e poi affidato ai genitori mentre lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario. (ANSA).