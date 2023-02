Totò Poetry Culture,le poesie del Principe in musica elettronica

(ANSA) - NAPOLI, 22 FEB - E' fissato per venerdì 24 febbraio (ore 21), nel Teatro Trianon Viviani di Napoli, l'appuntamento con il poeta/performer Gianni Valentino e il musicista/producer Lello Tramma impegnati nel concerto 'Totò Poetry Culture' dedicato al Principe della risata. Il duo - che ha lo stesso nome del concerto - elabora la produzione poetica di Totò in musica elettronica, su soundscape ambient, dub, chill, deep house, psichedelici. Il sodalizio artistico nasce nel 2021 in occasione del 70mo anniversario di "Malafemmena". Fin qui sono state divulgate su piattaforma streaming e su YouTube 7 tracce con diversi videoclip, dal mashup "Core analfabeta/Ammore perduto" a "Che me manca", da "'A cchiù sincera" a "Voglio bene ê femmene" a "'A 'nnammurata mia", ed è stato pubblicato un vinile 45 giri a tiratura limitata in 100 copie che contiene le tracce "Malafemmena" e "Mizuzzina".

"Dopo aver suonato in basiliche del Settecento, club, terrazze monumentali e piazze all'aperto, venerdì ci sarà il nostro debutto in versione puramente teatrale. Avremo anche una serie di proiezioni che dilatano ancora una volta l'universo creativo e percettivo espresso nei versi da Antonio de Curtis" raccontano Valentino e Tramma. A coordinare la componente visual sarà in consolle Giovanni Ambrosio. In scaletta, fra gli altri titoli già citati, figurano anche "La preghiera del clown", "Che me manca", "Si fosse n'auciello" e una serie di intervalli che illuminano la relazione artistica e umana tra Totò e Federico Fellini, Totò e Lucio Dalla e Totò e Pier Paolo Pasolini. Non ultimi, alcuni flash in cui emergono frammenti di diario dello stesso Principe. "Abbiamo fatto una lunghissima ricerca espressiva per creare questo progetto underground, che fa leva sulla formula della spoken word e intreccia la parola raccontata nel magma dei flussi elettronici. Tutto nasce magicamente durante il secondo lockdown da Covid19. Voglio ancora una volta ringraziare profondamente Elena Anticoli de Curtis, figlia di Liliana, e dunque nipote del Principe, per aver avuto estrema fiducia e complicità nella mia idea" dice Gianni Valentino. “Poesia e musica elettronica trovano la loro simbiosi” aggiunge Valentino, ideatore del progetto e voce recitante di Totò Poetry Culture. “Lo spoken word e il groove sonoro sono stati creati all’unisono. Non si trattava di comporre le musiche e, dopo, in maniera passiva, interpretare i versi. Né viceversa. Abbiamo lavorato esotericamente in studio di registrazione e anche distanti, nelle rispettive case, senza sosta". Dal canto suo, Lello Tramma aggiunge: “Dopo venti anni di produzioni, album, concerti, collaborazioni con artisti italiani e internazionali, sono felice di aver partecipato finalmente a un progetto nel quale non ricopro il ruolo del leader. Mi fa sentire più rilassato e pure più responsabile perché sono cresciuto musicalmente e sono più consapevole".(ANSA).