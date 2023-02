Tentò di incendiare una auto, scatta divieto avvicinamento

(ANSA) - BENEVENTO, 22 FEB - Nel dicembre scorso, a San Giorgio del Sannio (Benevento), avrebbe tentato di incendiare l'autovettura di un 32enne del posto. Dopo due mesi di indagini, il 40enne è stato raggiunto da un'ordinanza applicativa della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Le attività svolte dai militari dell'Arma sono iniziate nel mese di dicembre 2022, a seguito dell'intervento nei pressi dell'abitazione della persona offesa - un 32enne del luogo - dove era in sosta l'auto che era stata cosparsa di benzina. I carabinieri ritrovarono, nascoste dietro un albero, all'interno di una busta, due bottiglie di plastica contenenti benzina, una semivuota e l'altra chiusa col tappo e ancora contenente benzina.

Al termine delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, il giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento ha emesso il provvedimento cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, nonché all'abitazione in cui la stessa vive con obbligo di mantenersi ad una distanza di almeno 100 metri. (ANSA).