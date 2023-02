Sfuggì a controllo e aggredì agenti, disposto obbligo dimora

(ANSA) - BENEVENTO, 22 FEB - Tentò di sottrarsi ad un controllo da parte degli agenti della polizia e poi una volta sceso dalla macchina colpì con violenza al capo e alle mani un poliziotto che cercava di procedere al controllo causandogli lesioni personali. Il fatto è accaduto lo scorso gennaio a Telese Terme, in provincia di Benevento.

Dopo due mesi di indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo sannita, nella mattinata di oggi, gli stessi agenti del commissariato di Telese hanno eseguito un' ordinanza di applicazione della misura cautelare personale dell'obbligo di dimora nel Comune di S. Felice a Cancello, emessa dal Gip del Tribunale di Benevento, nei confronti di un 39enne di origini albanesi. E' indagato per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni aggravate.

L'uomo, lo scorso due gennaio ultimo scorso, si trovava insieme ad altre due persone a bordo della propria autovettura quando, alla vista dell'Alt delle Forze dell'Ordine, invece di fermarsi, si dava alla tenace fuga mettendo in pericolo con diverse manovre l'incolumità sia degli agenti che di altre persone. Poi, una volta sceso dall'auto, aggredì un poliziotto per poi darsi alla fuga.

L'ordinanza cautelare odierna obbliga l'indagato a dimorare nel Comune di S. Felice a Cancello. (ANSA).