Libri: 'Nemici fraterni', il nuovo romanzo di Alfredo Alvino

(di Roberto Ritondale) (ANSA) - NAPOLI, 22 FEB - (ALFREDO ALVINO, "NEMICI FRATERNI", EDIZIONI DELL'IPPOGRIFO, PP 330, EURO 18) Due ragazzi crescono insieme nel fondo 'A Melella di Chiaiano e diventano amici fraterni, benché uno sia figlio di un conte e l'altro di un colono. Ma poi, prima a causa di un omicidio e poi per la guerra che contrappone l'esercito borbonico e i garibaldini, si allontanano diventando acerrimi nemici. Fino a ritrovarsi, in modo inaspettato e drammatico, alla fine del libro. È la storia di Salvatore detto Turillo, figlio del conte Ruotolo, e di Federico, figlio del colono Filippo Salvio: sono loro i protagonisti principali dell'ultimo romanzo di Alfredo Alvino, "Nemici fraterni" (Edizioni dell'Ippogrifo) ambientato tra le province di Napoli e Caserta. Il periodo è quello che va dalla torrida estate del 1848 alla battaglia del Volturno tra garibaldini e truppe borboniche dell'autunno del 1860.

Arricchito da altri personaggi ben delineati (in particolare i genitori dei ragazzi, su tutti Filippo Salvio e la sua amante Emma), il romanzo è avvincente, ricco di sfumature e di riferimenti storici precisi, di amori corrisposti e infelici, di gelosie e vendette alimentate dall'odio. Un odio, come scrive l'autore, che "è un veleno che aggredisce la mente, senza dare scampo a nessuno".

Interessante anche la rilettura storica del periodo, confortata dalla comparsa sul finire del romanzo di un personaggio realmente esistito, il brigante Alfonso Cerullo di Marano, rimasto sempre fedele ai Borbone e condannato a 25 anni di galera nel 1863. "Furono sbrigativamente definiti briganti", scrive l'autore, secondo il quale furono invece spesso dei "patrioti pronti a morire pur di salvare il Sud da un'invasione militare".

Alfredo Alvino, nato e cresciuto a Napoli, vive attualmente proprio a Marano. È stato avvocato presso l'Avvocatura Regionale della Campania ed è autore di svariati romanzi e racconti. Il romanzo sarà presentato a Pagani (Salerno), nella sede della Confraternita di Maria Ss.ma Addolorata, il 28 febbraio nell'ambito della rassegna "Ritratti di lettura". Nunzia Gargano intervisterà l'autore, Cleo Lamberti leggerà alcuni passi dell'opera. (ANSA).