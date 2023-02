Lavori piscina senza autorizzazione, sequestro ad Amalfi

(ANSA) - SALERNO, 22 FEB - I carabinieri della compagnia di Amalfi (Salerno) hanno sequestrato un'area di cantiere sulla quale erano in corso lavori di costruzione di una piscina senza i necessari permessi. L'attività è stata eseguita dai militari amalfitani con l'ausilio del nucleo ispettorato del lavoro di Salerno, dell'ufficio tecnico comunale e della polizia municipale di Amalfi. Il sequestro ha interessato un'area di cantiere di oltre 200 metri quadri, sita nel comune di Amalfi e annessa ad una struttura alberghiera. Sono stati, inoltre, denunciati i titolari della struttura. Secondo i carabinieri nell'area erano in corso lavori di terrazzamento e costruzione di una piscina in assenza di permessi ed autorizzazioni. (ANSA).