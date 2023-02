Controllati in strada, avevano otto chili droga: arrestati

(ANSA) - NAPOLI, 22 FEB - Stavano dinanzi al loro furgone e stavano maneggiando un pacco, forse - secondo i carabinieri - per disfarsene. Un atteggiamento che ha attirato l'attenzione di una pattuglia dei carabinieri che li ha controllati. Dalla scatola, rimosso il nastro adesivo, sono emersi tre bustoni sottovuoto carichi di marijuana: otto chili di erba.

Il fatto è accaduto in via Montagna Spaccata, nella periferia occidentale di Napoli. In manette sono così finiti due incensurati di 29 e 26 anni. Entrambi sono corrieri per una società di trasporti. I due giovani devono rispondere di detenzione di droga al fine di spaccio. (ANSA).