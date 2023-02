Auto sbanda e finisce in scarpata nell'Avellinese

(ANSA) - AVELLINO, 22 FEB - Dopo una paurosa sbandata è finito in una scarpata profonda dieci metri cavandosela per fortuna con lievi ferite. L'incidente di cui è stato vittima un 30enne residente a Montella (Avellino) si è verificato nella tarda serata di ieri sulla strada provinciale che collega il comune irpino di Montemarano alla Statale Ofantina. L'auto si è ribaltata e il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere. È stato estratto dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto che hanno anche provveduto a trasferirlo per le cure in ospedale ad Avellino. (ANSA).