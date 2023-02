Alla partita con 4 fumogeni sotto la felpa, denunciato dalla Ps

(ANSA) - NAPOLI, 22 FEB - Stava andando a vedere l'incontro di calcio ASD Sessana-Cellole Calcio ma durante i controlli i poliziotti gli hanno trovato quattro fumogeni addosso: la Polizia di Stato di Caserta, nel pomeriggio di sabato, ha denunciato il tifoso, un pregiudicato trentatreenne originario di Sessa Aurunca (Caserta) per il possesso di artifizi pirotecnici non autorizzati durante le manifestazioni sportive.

Ad individuarlo sono stati gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sessa Aurunca, durante le fasi di filtraggio della tifoseria: i poliziotti hanno notato il giovane, già conosciuto alle forze dell'ordine, mentre cercava di nascondere qualcosa sotto la felpa.

Altri dieci fumogeni erano stati precedentemente trovati durante la bonifica del settore destinato alla tifoseria: erano stati sistemati sotto la gradinata di cemento, in alcuni bidoni utilizzati per la raccolta dei rifiuti. Il trentatreenne è stato segnalato al Questore di Caserta per il DASPO. (ANSA).