Spalletti, tenuto l'atteggiamento giusto

(ANSA) - FRANCOFORTE SUL MENO, 21 FEB - ''La squadra ha iniziato con personalità dai primi minuti ed ha fatto quello che doveva fare dal punto di vista della ricerca per prendere la partita in mano''. Luciano Spalletti è giustamente felice per il risultato e per la prestazione della sua squadra.

''Se lasci all'Eientracht l'iniziativa - dice ai microfoni di Sky - loro sono bravi a giocare con quattro centrocampisti e sanno benissimo andare a trovare l'uomo libero per cui c'era da tenere palla e quando la palla veniva persa montargli addoso affinchè non trovassero mai le distanze''.

''E' stata una partita corretta dal nostro punto di vista - aggiunge il tecnico del Napoli - e sono queste le partite che noi vogliamo, con continui ribaltamenti di fronte'' ''Ora - osserva Spalletti - ci vuole calma. C'è da giocare e vincere la prossima partita. Il maggior pericolo è la presunzione. Quando credi di avere un vantaggio e la partita non la gestisci bene a livello mentale, può sempre arrivare un episodio sfavorevole che rimette tutto in discussione. C'è da giocarev la prossia e bisogna vincerla. L'Eintracht ha giocatori forti che oggi erano fuori squadra e che possono cambiare le cose. Abbiamo dimostrato di poter passare il turno, ma il turno va passato''.