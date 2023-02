Sicurezza: sindacato Pnfd, è allarme sicurezza a Portici

(ANSA) - PORTICI (NAPOLI), 21 FEB - Urge un'attenta attività di prevenzione nelle ore serali e notturne sul territorio di Portici (Napoli): è quanto chiede il sindacato Polizia Nuova Forza Democratica anche alla luce di quanto accaduto domenica sera nel comune vesuviano. In piazza Poli, zona frequentata da giovani soprattutto nei fine settimana, un 17enne è stato ferito alla nuca con una mazza di ferro da un gruppo di coetanei. "La Polizia di Stato è al servizio del cittadino che ha il diritto di vivere la propria città serenamente e tranquillamente con i propri affetti" si legge nella nota "Le forze in campo sono poche ma il saperle coordinare e chiedere rinforzi per eventi e accadimenti noti da troppo tempo è il segnale che qualcosa non va in chi è deputato a garantire la tranquillità dei cittadini e che ancora non riesce a trovarne la soluzione. Ed ecco perché urge riformare la Dirigenza".

Quello accaduto domenica sera non è l'unico episodio inquietante: una settimana fa in via del Corallo nei pressi dello svincolo autostradale una rapina si è consumata ai danni di una donna, il 4 febbraio una lite per motivi di viabilità in via San Cristoforo è sfociata nell'accoltellamento di un 18enne.

E ancora, il 27 gennaio una donna è stata ferita da un colpo di arma da fuoco mentre era in strada. "Nella Città di Portici, come in Italia, si deve dare serenità al cittadino che, da tempo, l'ha persa" conclude la nota "e ai poliziotti che operano per strada che, per gravi inefficienze, vengono costretti a dovere rischiare la vita e l'incolumità oltre ogni limite accettabile". (ANSA).