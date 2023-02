Premi: 'bel gioco e vittorie', a Spalletti il 'Bearzot 2023'

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Convinto assertore del valore del gruppo nel raggiungimento dei risultati e allo stesso tempo tecnico capace di esaltare le qualità dei singoli, come dimostra anche questa splendida e per certi versi inaspettata stagione del suo Napoli, Luciano Spalletti da molti anni e su molte piazze calcistiche riesce a coniugare bel gioco e vittorie", si legge nella motivazione della giuria che ha deciso di assegnare a Luciano Spalletti il XII Premio Nazionale Enzo Bearzot.

"Virtù, questa, che lo accomuna ad Enzo Bearzot, come pure l'attitudine all'insegnamento: in campo, dove questa capacità didattica innesca spesso prestazioni scintillanti delle sue squadre, e fuori - prosegue la motivazione - Certe sue recenti 'lezioni' a piccoli fan partenopei che avevano marinato la scuola per andare a seguire gli allenamenti del Napoli infatti sarebbero piaciute tanto al ct del mondiale '82 ed hanno esaltato sul web migliaia di tifosi". Di seguito i membri della giuria del Premio: Gabriele Gravina (presidente Figc e Giuria); Piercarlo Presutti (capo redattore Ansa sport nazionale e coordinatore premio); Giancarlo Abete (presidente Lnd); Roberto Coramusi (responsabile relazioni esterne e istituzionali Figc); Goffredo De Marchis (capo ufficio stampa Sport e Salute), Danilo di Tommaso (responsabile ufficio Coni nazionale - comunicazione e rapporti con i media); Damiano Lembo (Presidente Nazionale Us Acli); Emiliano Manfredonia (presidente nazionale Acli); Matteo Marani (presidente Lega Pro); Antonio Meola (vicepresidente vicario nazionale Us Acli e segretario di giuria).

Ed ecco la motivazione con cui la giuria ha deciso di premiare Nicola Pietrangeli: "Il più grande tennista italiano di sempre arriva alla soglia dei 90 anni anche con la soddisfazione di aver vinto da allenatore - o come si diceva un tempo "capitano non giocatore" - il suo mondiale, portando in Italia nonostante le polemiche ed i venti contrari la famosa coppa Davis del 1976.

Uomo dai tanti talenti, Pietrangeli ha sempre intrecciato la sua vita con il mondo del calcio allenandosi per anni e con buoni risultati con la Lazio e la Roma". (ANSA).