Pd: Oliviero, partito sta bene, giusto fare ricorso

(ANSA) - NAPOLI, 21 FEB - "Come sta il Pd? Bene, da parte nostra c'è grande sostegno a Bonaccini, sono fiducioso. E hanno fatto bene gli esponenti del partito che hanno fatto ricorso, gli è stato tolto un diritto". Così il presidente del Consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero ha risposto ai cronisti a Piedimonte Matese (Caserta) a margine dell'evento di presentazione - presente il presidente della Giunta De Luca - dei cinque nuovi treni Eav della linea regionale.

Oliviero non ha voluto fare polemiche con i sostenitori degli altri candidati alla segreteria democrat in relazione in particolare al tesseramento ritenuto gonfiato: "Nel Pd - ha spiegato - ci sono caratteri e caratteristiche diverse". Sulla Commissione provinciale di garanzia del Pd e sul suo lavoro relativo al tesseramento, per Oliviero "evidentemente non ha operato bene, visto che sono stati azzerati tutti gli iscritti".

Inizialmente la commissione provinciale, dal tesseramento conclusosi il 31 gennaio, aveva tagliato oltre 3mila tessere per presunte violazioni del regolamento Pd sui pagamenti delle tessere; ciò aveva provocato il ricorso da parte di circa 200 esponenti Pd esclusi dal tesseramento, tra cui vecchi militanti, sindaci, e consiglieri comunali e provinciali, con il tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere che ha sospeso nel Casertano le previste votazioni ai gazebo. Ieri è poi arrivata la mannaia dell'azzeramento di tutte le tessere. (ANSA).