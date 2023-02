Carnevale: a Palma Campania duelli musicali tra quadriglie

(ANSA) - NAPOLI, 21 FEB - E' partito con la novita' dell' 'Estemporanea Musicale' il carnevale di Palma Campania che quest'anno, per la prima volta, vede le tradizionali quadriglie con i loro canzonieri esibirsi in piazza, in una sfida botta e risposta, davanti al pubblico accorso in piazza De Martino .

Ad introdurre questa novità nel palinsesto è stata la Fondazione Carnevale di Palma Campania su progetto della Presidente Floriana Nappi.

La nuova formula ha avuto l'immediato apprezzamento del pubblico che ha seguito numeroso la prima sfida tra le quadriglie: "Scusate il ritardo" e "Amici di Pozzoromolo" dirette rispettivamente dai maestri Gennaro Lauri e Gennaro Catapano".

''Domenica in piazza - ha ricordato Floriana Nappi - c'erano piu' di 50mila persone che, come il sindaco Nello Donnarumma e dell'assessore al Carnevale Nello Nunziata, hanno apprezzato le esibizioni delle quadriglie ". (ANSA).