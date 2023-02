Uomo ferito con arma da taglio all'avambraccio a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 20 FEB - Un 57enne è stato ferito in maniera non grave, questo pomeriggio, da un'arma da taglio in piazza Abbeveratoio nel quartiere napoletano di Ponticelli. Secondo quanto si è appreso, l'uomo avrebbe raccontato agli agenti della Polizia di essere stato avvicinato in piazza da una persona con volto travisato che avrebbe preteso dei soldi. Al suo diniego, lo avrebbe colpito con un'arma da taglio all'avambraccio sinistro.

Il 57enne è stato medicato all'ospedale Villa Betania di Napoli e dimesso con una prognosi di sette giorni. Sull'episodio indagano gli agenti del Commissariato di Ponticelli. (ANSA).