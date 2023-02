Troisi: Cucinotta cittadina onoraria di San Giorgio a Cremano

(ANSA) - SAN GIORGIO A CREMANO, 20 FEB - Maria Grazia Cucinotta è cittadina onoraria di San Giorgio a Cremano (Napoli). L'attrice italiana famosa, per la sua interpretazione ne "Il Postino", l'ultimo lavoro di Massimo Troisi, ha ricevuto il 19 febbraio la cittadinanza onoraria nel corso dell'evento 'E' Nata una Stella' all'Istituto tecnico industriale Medi in occasione dell'anniversario della nascita del compianto artista.

La serata è stata condotta da Gino Rivieccio ha visto la presenza di autorità civili e militari e di attori, registi, amici e di quanti hanno conosciuto o apprezzato i film di Massimo Troisi. A San Giorgio a Cremano, città natale di Troisi, un murale raffigura insieme l'artista e Cucinotta in una scena del film 'Il Postino'. Troisi ieri avrebbe compiuto 70 anni e la sua città natale lo ha voluto ricordare con una serie di eventi culturali. (ANSA).