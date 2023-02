Ruba champagne e investe due del negozio che lo inseguono

(ANSA) - NAPOLI, 20 FEB - Ruba una bottiglia di champagne al supermercato, due dipendenti se ne accorgono e lo rincorrono e lui li investe con l'auto: è successo a Napoli, nel rione Luttazzi. L'uomo è stato rintracciato dalla polizia e denunciato, i due investiti sono stati portati in ospedale.

I fatti risalgono a ieri pomeriggio quando gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale sono stati allertati dalla centrale operativa per due persone investite e ricoverate all'Ospedale del Mare. I poliziotti, grazie alle loro testimonianze, hanno potuto ricostruire l'accaduto: un uomo, dopo aver afferrato una bottiglia di champagne dagli scaffali, aveva superato le casse senza pagare. I due dipendenti avevano tentato di fermarlo, ma il ladro era salito a bordo della sua auto e li aveva investiti per guadagnare la fuga.

Gli agenti, grazie alle descrizioni fornite dalle vittime e alle immagini di videosorveglianza, lo hanno rintracciato nella sua abitazione a Casalnuovo di Napoli. Si tratta di un 61enne con precedenti di polizia che è stato denunciato per rapina impropria e lesioni personali. (ANSA).