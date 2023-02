Incendio in abitazione, anziana salvata nell'Avellinese

(ANSA) - AVELLINO, 20 FEB - Il cattivo funzionamento di una stufa elettrica ha messo a serio rischio la vita di tre persone rimaste intrappolate stamattina tra le fiamme nella propria abitazione a Volturara, in provincia di Avellino. Le fiamme si sono rapidamente propagate all'interno e i tre componenti il nucleo familiare, tra questi una donna di 78 anni con problemi di deambulazione, si sono rifugiati in una stanza.

Provvidenziale l'arrivo dei carabinieri che insieme ai Vigili del Fuoco e ai volontari della "Misericordia" li hanno tratti in salvo.(ANSA)