Covid: in Campania 101 positivi, nessun morto in 48 ore

(ANSA) - NAPOLI, 20 FEB - Sono 101 i neo positivi al Covid su 2908 test esaminati. Secondo i dati del bollettino della Regione Campania, cala il tasso di incidenza (in netto calo anche i test esaminati) passando dal 5,23% di ieri al 3,47%. Nessun decesso nelle ultime 48 ore; un morto nei giorni precedenti a registrato ieri.

Negli ospedali sono sette i posti letto occupati in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri); in leggero aumento i ricoveri in terapia intensiva con 245 posti letto occupati (+4 rispetto a ieri). (ANSA).