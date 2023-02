Champions: Spalletti, mi aspetto molto da Osimhen e Kvara

(ANSA) - NAPOLI, 20 FEB - "Osimhen e Kvaratskhelia? Hanno l'estro, la fantasia e la qualità per mandare segnali al calcio mondiale. Però allo stesso tempo sono due giovanissimi che Giuntoli e De Laurentiis sono stati bravi a scegliere in un pacchetto molto ampio di calciatori e questa gioventù va ancora plasmata, va fatta maturare". Così l'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida di Champions con l'Eintracht.

"Credo - dice il tecnico toscano - che quello di domani sera sarà un evento da sfruttare e loro secondo me sapranno interpretare la partita nel modo corretto. E' una gara in cui non è lecito avere paura e vedremo sicuramente quelle giocate che soltanto tipi di questo livello sanno fare". (ANSA).