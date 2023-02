Champions: Spalletti, Eintracht forte ma conosco valore dei miei

(ANSA) - NAPOLI, 20 FEB - "L'Eintracht è una squadra forte, capace di andare all'attacco e di montare addosso agli avversari. Sa ripiegare velocemente in 20-25 metri. Ma io conosco abbastanza bene i miei calciatori, so che uomini sono, per cui mi aspetto che sappiano interpretare bene il tipo di partita che ci aspetta". Luciano Spalletti è fiducioso ed è convinto che il Napoli si farà valere domani sera nella sfida di Champions con l'Eintracht, nonostanteb il valore della rivale.

"Bisognerà - spiega - andare a osare nello spazio offensivo quando avremo riconquistato palla, ma le strategie non sono sempre le stesse perché soprattutto in Europa è diventato difficilissimo fare la partita nell'altra metà campo". (ANSA).