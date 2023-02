Carnevale di Saviano, in cinquantamila a sfilata dei carri

(ANSA) - NAPOLI, 20 FEB - Oltre cinquantamila presenze alla sfilata dei carri allegorici, protagonisti del Carnevale di Saviano: dopo il grande successo dell'evento di ieri, c'è attesa per il gran gala di chiusura con la seconda sfilata dei dieci carri allegorici, in programma per martedì grasso.

Le macchine da festa e i gruppi mascherati sfileranno sullo stesso circuito con la sola inversione del senso di marcia a partire dalle 15.00 di domani.

"Un'affluenza oltre ogni aspettativa con ospiti, gruppi organizzati e famiglie intere provenienti da tutta Italia, a testimonianza di una festa che è entrata di diritto in uno scenario di livello nazionale", ha sottolineato il sindaco di Saviano, Vincenzo Simonelli.

"Una grande soddisfazione per la riuscita dell'evento e soprattutto per la grande partecipazione di pubblico proveniente da tutto il Paese. Abbiamo accolto ospiti provenienti finanche da Merano che - ha aggiunto l'assessore delegato al carnevale Gennaro Falco - hanno apprezzato le novità che abbiamo inserito nel programma, come il contest dedicato alla pizza e l'installazione della statua di Sisiniell, maschera ufficiale del Carnevale. Desidero ringraziare i comitati ed i rioni che di fatto danno vita alla kermesse, in particolare il Rione Torre che ha sfilato nonostante la disavventura dei giorni scorsi".

"Ha vinto la voglia di divertimento e di vivere un momento normale dopo 3 anni di chiusura. Siamo felici - ha evidenziato il presidente della Fondazione "Carnevale Savianese", Pasquale Napolitano - per l'enorme successo di pubblico riscontrato. Del resto la nostra è una festa aperta ed inclusiva, senza barriere e steccati. Sono certo che moltiplicheremo le presenze per il gran finale di domani sera".

Questa sera, intanto, in programma lo spettacolo con il cabaret degli Arteteca, inserito nel programma degli eventi culturali "Le arti e le tradizioni della nostra terra" finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli, e il concerto di Anna Tatangelo realizzato con il contributo della regione Campania.

Nell'intervallo tra i due spettacoli ci sarà la premiazione del concorso gastronomico "Pizza Carnevale" che ha coinvolto 8 pizzerie di Saviano. (ANSA).