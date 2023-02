Carnevale a Napoli con i bambini di Forcella

(ANSA) - NAPOLI, 20 FEB - Realizzata la prima edizione del Carnevale sociale "A'Mbrugliata", con corteo dalla chiesa San Giorgio Maggiore a Forcella fino al sagrato del Duomo. La manifestazione è stata un momento di festa, ma soprattutto di incontro per i tanti bambini del quartiere Forcella che, come molti dei figli di questa città, hanno poche possibilità di socializzare in una Napoli che è ingenerosa con i più piccoli di alcune aree.

La manifestazione è stata possibile grazie all'impegno anche dei commercianti del territorio, nonché delle associazioni e della comunità ecclesiale che ogni giorno lavorano per promuovere momenti di serenità per i più piccoli. La giornata è stata organizzata da Agorà, Scialla APS, Ass. Amici Carlo Fulvio Velardi, I love Forcella, Commercianti di via Duomo, Commercianti di Forcella, Parrocchia Santa Maria Assunta al Duomo, Istituto Isabella d'Este. (ANSA).