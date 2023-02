Nauticsud 2023: positivi i riscontri di ingressi e vendite

(ANSA) - NAPOLI, 19 FEB - Bilanci e riscontri positivi per la quarantanovesima edizione del Nauticsud. L'esposizione dedicata alla filiera nautica, organizzata dal binomio Mostra d'Oltremare-AFINA, guarda al futuro con certezze e progetti vincenti che potranno consentire all'evento di rappresentare una vera e grande realtà internazionale per l'edizione del 2024, per la celebrazione delle 50 candeline.

"Aver visto questo coinvolgimento e la vicinanza delle Istituzioni ci dà coraggio e ci mette nelle condizioni di lavorare con ancor più serenità - ha sottolineato il presidente di Mostra d'Oltremare, Remo Minopoli -. Lavorando oltre l'appuntamento fieristico, per lo sviluppo di un settore che è un'eccellenza, e che a Napoli ha dimostrato di saper accogliere.

Quindi i diversi appuntamenti sono stati momenti di approfondimento, ma anche di condivisione e di slancio verso il futuro".

"Anche quest'anno il bilancio è più che positivo per il Nauticsud, ma soprattutto siamo, come aziende nautiche, soddisfatti delle contrattazione avvenute al salone che hanno consentito a tutti gli espositori di tornare a casa con un portafogli ordini valido", ha aggiunto Gennaro Amato, presidente Afina. (ANSA).