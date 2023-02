Covid: 259 positivi in Campania (in calo), nessun decesso

(ANSA) - NAPOLI, 19 FEB - Sono 259 i nuovi positivi al Covid in Campania (ieri erano 381), dove non si è registrato alcun decesso. I test effettuati sono stati 4.945, rispetto ai 5.809 di ieri. E' quanto si legge nel Bollettino della Regione.

Otto i posti letto occupati in terapia intensiva (dato stabile rispetto a ieri) e 575 quelli disponibili, mentre nei reparti di degenza ordinaria sono rispettivamente 241 (+17) e 3.160.

to a ieri). (ANSA).