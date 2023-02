Avevano nell'auto una pistola rubata, arrestati in quattro

(ANSA) - NAPOLI, 19 FEB - Quattro giovani sono stati sopresi dai carabinieri di Napoli a bordo di una auto ed in possesso di una pistola rubata lo scorso mese di ottobre alla polizia municipale di Frattaminore. I quattro sono stati fermati - intorno alle due della scorsa notte - mentre percorrevano in auto il lungo di Mergellina, a Napoli.

I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Centro hanno perquisito la vettura trovando una pistola Beretta cal. 7,65 con 6 proiettili nel serbatoio e 1600 euro in banconote di piccolo taglio.

La pistola sarà sottoposta ad accertamenti dattiloscopici e balistici. (ANSA).