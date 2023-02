Ad anteprima Napoli film Martone su Troisi attivisti pro Cospito

(ANSA) - NAPOLI, 19 FEB - In occasione dell'anteprima a Napoli del film "Laggiù qualcuno mi ama", omaggio del regista Mario Martone a Massimo Troisi, un gruppo di attivisti napoletani per l' abolizione del 41 bis ha srotolato all'esterno del cinema 'The space' uno striscione con la scritta '41 bis tortura di stato'.

Il gruppo, composto da una decina di persone, ha poi avvicinato Martone per qualche minuto parlandogli della mobilitazione e consegnando al regista un volantino. Nel corso della presentazione del film al pubblico Martone ha letto parte del documento, segnalando in particolare un presidio organizzato dagli attivisti il 24 febbraio in piazza del Gesù: "voglio solo informare - ha detto Martone - la democrazia è dibattito, perchè occorre interrogarsi su temi come questo, qualsiasi posizione si abbia". (ANSA).