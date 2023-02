Tornano i tableaux vivants e Caravaggio al complesso Donnaregina

(ANSA) - NAPOLI, 18 FEB - Tornano i Tableaux Vivants nel Complesso monumentale Donnaregina - Museo Diocesano di Napoli.

Domani si inaugura la stagione del decennale con due spettacoli, alle 10.30 e alle 12, e con uno spettacolo messo in scena da 8 attori che in 45 minuti 'dipingeranno' la loro tela immaginifica componendo dal vivo sotto gli occhi degli spettatori ben 23 tele di Caravaggio.

Sarà l'occasione per visitare con lo stesso biglietto la mostra "Ettore Spalletti incontra Antonello da Messina" che sta raccogliendo grande entusiasmo dalla sua inaugurazione nel dicembre scorso tra i napoletani e i numerosissimi turisti. Si avrà, inoltre, la possibilità di visitare tutto il complesso di Donnaregina sempre con lo stesso biglietto e in omaggio il piccolo catalogo delle opere di Caravaggio.

La Conversione di un Cavallo, costruito con la tecnica dei tableaux vivants, è un lavoro di estrema semplicità e insieme di grande impatto emotivo: sotto gli occhi degli spettatori si compongono 23 tele di Caravaggio realizzate con i corpi degli attori e l'ausilio di oggetti di uso comune e stoffe drappeggiate. Un solo taglio di luce illumina la scena come riquadrata in una immaginaria cornice, i cambi sono tutti a vista, ritmicamente scanditi dalle musiche di Mozart, Bach, Vivaldi, Sibellius. (ANSA).