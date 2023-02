Solidarietà: opere di studenti medie per ospedale Santobono

(ANSA) - NAPOLI, 18 FEB - Quattro opere pittoriche realizzate da studenti di scuole medie donate all'ospedale pediatrico Santobono Pausilipon. È l'omaggio che verrà realizzato martedì 21 febbraio nel corso dell'evento denominato ''I linguaggi della solidarietà e del merito'', iniziativa in programma dalle ore 18:30 allo Iav Club by In Arte Vesuvio di via Nazario Sauro 23 a Napoli, organizzata nell'ambito della giornata mondiale Unesco della lingua madre.Nel corso dell'evento saranno donate all'ospedale pediatrico Santobono Pausilipon quattro opere pittoriche realizzate dagli studenti di quattro scuole medie statali di Napoli: Belvedere, Foscolo-Oberdan, D'Ovidio-Nicolardi e 'Ristori'. Saranno inoltre presentati due progetti creativi per la valorizzazione del patrimonio tradizionale artistico campano in chiave contemporanea finanziati con corsi di formazione dal Comune di Napoli (assessorato ai Giovani e al Lavoro) all'incubatore Napoli Est.

All'iniziativa, curata dalla docente storica dell'arte Bianca Stranieri, parteciperanno tra gli altri Armida Filippelli, assessore regionale alla Formazione; Chiara Marciani, assessore ai Giovani e al Lavoro del Comune di Napoli; Carmine Gambardella, Cattedra Unesco; Anna Maria Ziccardi (presidente) e Flavia Matrisciano (direttore), fondazione Santobono Pausilipon; Enrico Capogrosso, sponsor di progetti d'arte di pubblica utilità; Angela e Lucia Andolfo, fondatrici Iav Club; Alessandro Ciambrone, ideatore dei progetti premiati dal Comune di Napoli.

