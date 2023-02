Ministro premia "docenti imbianchini" di Sala Consilina

(ANSA) - SALA CONSILINA, 18 FEB - Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara ha conferito un riconoscimento speciale ad alcuni docenti e studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Statale "Marco Tullio Cicerone" di Sala Consilina, nel Salernitano. Motivo: nelle scorse vacanze natalizie i docenti di scienze motorie, con alcuni studenti, della sezione ITIS-MODA-IPSIA si sono trasformati in imbianchini per rendere più fruibile e bella la palestra scolastica pitturandola con colori di tendenza. E così gli insegnanti Samantha Durante, Antonella Morena, Annamaria Scala e Salvatore Belcastro rinunciarono ad alcuni giorni di ferie natalizie per restituire ai loro alunni la palestra scolastica più funzionale al ritorno dalla pausa natalizia.

"Non abbiamo fatto nulla di straordinario - dichiarano all'ANSA i docenti salesi - tinteggiando la nostra palestra. Bandiamo tutte le polemiche: abbiamo agito con il cuore e soltanto per il bene dei nostri studenti". Il gesto suscitò l'attenzione nazionale generando apprezzamenti, ma anche molti dissensi da parte sia di genitori sia di altri docenti.

"Il riconoscimento del Ministro ci ha inorgogliti - continuano i docenti - ma sia ben chiaro non lo abbiamo fatto per protagonismo. La nostra missione è quella di formare i giovani".

Il ministro Valditara ha voluto premiare l'iniziativa ricevendo a Roma presso il suo dicastero una delegazione di insegnanti e studenti del Cicerone consegnando una targa al merito alla dirigente scolastica Antonella Vairo. (ANSA).