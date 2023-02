Incendia tre auto della ex, Cc sventano quarto tentativo

(ANSA) - NAPOLI, 18 FEB - Ha incendiato ben tre auto della sua ex compagna e stava per dar fuoco anche alla quarta ma un intervento dei carabinieri lo ha evitato. E' finito per questo, agli arresti domiciliari, un 39enne di Camposano (Napoli) già noto alle forze dell'ordine.

Sono stati i carabinieri della stazione di Cicciano ad eseguire l'ordinanza di applicazione della misura cautelare nei confronti dell'uomo già noto alle forze dell'ordine: è ritenuto gravemente indiziato di atti persecutori e incendio, commessi ai danni della ex compagna.

I carabinieri, coordinati dalla procura della repubblica di Nola, hanno documentato reiterate condotte persecutorie nei confronti della donna, consistite anche nell'incendio di tre autovetture a lei in uso. Il primo caso nel dicembre del 2020, e ancora nel marzo e poi nel maggio del 2022. Ogni volta che la vittima sostituiva l'auto, il 39enne riusciva ad incendiarla. E solo un intervento dei militari ha risparmiato al quarto veicolo la stessa sorte. (ANSA).