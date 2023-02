In Costiera amalfitana il carnevale punta a tutela del pianeta

(ANSA) - NAPOLI, 18 FEB - Sarà la salvaguardia degli oceani e del pianeta, in linea con l'agenda 2030 Unesco per lo sviluppo sostenibile, il tema della 49esima edizione del Gran Carnevale Maiorese che si terrà nella cittadina della Costiera Amalfitana fino al 26 febbraio 2023.

Tre saranno le sfilate dei cinque carri allegorici a partire da domani 19 febbraio quando è prevista una doppia uscita sia al mattino (dalle 11.30 alle 13) che al pomeriggio (dalle 15.30 alle 20). Tra le novità anche i fuochi pirotecnici a mare in programma domani che saranno esplosi durante la prima sfilata dei carri allegorici e dei gruppi di ballo che si esibiranno in serata sul porto turistico.

Tutto pronto dunque per l'edizione numero 49 del Gran Carnevale Maiorese. A cominciare dai carri allegorici: "Nettuno si può salvare" dell'associazione Rio, un omaggio alla natura e al mare con la maschera principale rappresenta Nettuno; "L'isola che non c'è" dell'Associazione A.d.a., il carro avrà come figura principale un panda gigante, da sempre "testimonial" delle campagne del Wwf, con il suo cucciolo come simbolo positivo ed ottimistico contro l'estinzione della specie; "The master trash, chef stellato in rifiuti gourmet" dell'associazione "Gli Invisibili", il carro allegorico ha come protagonista The Master Trash, ovvero il maestro spazzatura, uno chef moderno che come ingredienti segreti nelle sue ricette utilizza i rifiuti che oggi inquinano le acque dei nostri mari.

Ed ancora, "un futuro da salvare" dell'associazione "I Monelli", il carro sarà un omaggio a madre natura; "Non meravigliarti Alice" dell'associazione Diapason "I Nuovi Pazzi" che intende rappresentare gli uomini ed il loro rapporto con il pianeta attraverso la storia di Alice nel paese delle meraviglie. Sono queste le cinque gigantesche costruzioni animate che sfileranno tra via Nuova Chiunzi e il lungomare di Maiori anche nelle giornate del 21 (di martedì grasso la festa si svolgerà dal primo pomeriggio fino a tarda sera) e del 26 febbraio (anche domenica prossima è prevista una doppia uscita sia al mattino, dalle 11.30 alle 13, che al pomeriggio, dalle 15.30 alle 20).

(ANSA).